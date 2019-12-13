Kaş'ta sağanak sonrası aracıyla su kanalına düşen bir vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı

-başkanın vatandaşlarla bölgede inceleme yapması

-işçilerin çalışmaları

-detaylar

-su basan seralardaki üreticiler

-seralardan detaylar

-başkan ulutaş ile röp



( ANTALYA )- Sağanak sonrası yollar göle döndü, seralar su altında kaldı- Üretici hazırlıksız yakalandı ,üç mahalledeki seralarda ürünler su altında kaldı- Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş:- " Bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz" ANTALYA



- Antalya’nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmurun sağanağa dönmesiyle yaşanan su baskınlarında zarar gören seralarda çalışmalar devam ediyor.Bölgeye gelen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bütün ekipleriyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.



Bölgede Kaş Belediyesi'ni ait 12 kepçe 4 paletli kepçe 14 kamyon ve içilerin su tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor. Önce dolu, sonra sağanak vurdu Kaş’ın Yeşiköy, Kınık ve Ova Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış seralardaki ürünleri vurdu. Dolu ve sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan çiftçiler bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. yağan dolunun erimesi ve ardından gelen sağanak yağış üç mahalledeki seraları göle çevirdi. Üreticiler önce kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı ardından bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri görevi devraldı. 12 kepçe 4 paletli kepçe 14 kamyon ve işçilerin su tahliye çalışmaları devam ediyor. Dört dönümlük serasında sadece bir kez hasat yaptığını ve hasat yapmaya hazırlanırken serasının göle döndüğünü söyleyen çiftçi, dizine kadar suyun içine girdiği serasında Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'a yaşadıklarını anlattı. 2 dönüm serasına komple su girdiğini söyleyen üretici Osman Güzeloğlu, öğleden buyana bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sebebiyle henüz kızarmakta olan 2 dönümde ekili domatesin zarar gördüğünü söyledi.



Başkan Ulutaş çalışmaları yerinde inceledi Bölgede üreticilerle birlikte su basan seraları gezen ve çalışmaları inceleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, " Saat 15 ten sonra sağanak yağmur başladı.

Kınık, Ova, Yeşilköy bölgesinde vatandaşların seralarında ciddi hasarlar oldu, domates seralarında özellikle maddi kayıplar var. Sağanak aniden başlayınca zarara sebebiyet verdi. Kaş belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerin yönlendirmeleriyle araçlarımızı ve personeli sevk ettik, teyakkuzdayız inşallah yağışlar daha fazla zarara yol açmaz" dedi.

Bölgede yağışın halen devam ettiği bildirildi.

Araç suyun içinde mahsur kaldı Yağışların oluşturduğu göletlerden birinde ise içinde 1 kişinin bulunduğu araç mahsur kaldı. Göl mevkiinde suyun yüksekliğini hesap edemeyen ve geçebileceğini düşünen sürücünün aracı su kanalına düştü. Sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarken ekipler tarafından araç suyun içinden çıkartıldı.



loading...