Kaş’ta mayıs ayında karla mücadele Haberi

--Karla mücadele



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş’ın Gömbe Yaylası’nda karın erimesiyle kapanan yollar açıldı. Mayıs ayında sahillerinde yaz görüntüleri yaşanan Kaş’ın 2 bin metre rakımlı Gömbe Yaylası’nda ise karla mücadele yapılıyor. Gömbe-Yeşilgöl Uçarsu bölgesinde, yüksek kesimlerde karın erimesiyle kapanan yol açma çalışmalarına başlandı. Kaş Belediyesi ekiplerinin 1 grayder ve 2 kepçe kullanarak yaptığı çalışmalar üç gün sürdü. Kaş’a 65 kilometre mesafedeki Gömbe Yaylası’nın 3 metreyi bulan karla kaplı yolları açıldı. Göç eden Yörüklerin geçiş yerindeki yollar da temizlendi. (TD-SM-

