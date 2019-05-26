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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaş’ta mayıs ayında karla mücadele

Kaş’ta mayıs ayında karla mücadele

-Genel görüntü

Ayder Karla Mücadele Gesi 

--Karla mücadele

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş’ın Gömbe Yaylası’nda karın erimesiyle kapanan yollar açıldı. Mayıs ayında sahillerinde yaz görüntüleri yaşanan Kaş’ın 2 bin metre rakımlı Gömbe Yaylası’nda ise karla mücadele yapılıyor. Gömbe-Yeşilgöl Uçarsu bölgesinde, yüksek kesimlerde karın erimesiyle kapanan yol açma çalışmalarına başlandı. Kaş Belediyesi ekiplerinin 1 grayder ve 2 kepçe kullanarak yaptığı çalışmalar üç gün sürdü. Kaş’a 65 kilometre mesafedeki Gömbe Yaylası’nın 3 metreyi bulan karla kaplı yolları açıldı. Göç eden Yörüklerin geçiş yerindeki yollar da temizlendi. (TD-SM-
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