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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kaş’ta marinada hortum paniği...O anlar kamerada

Kaş’ta marinada hortum paniği...O anlar kamerada

Hortum detay

Gard Yat Limanı Kamera 

-marinaya ilerlemesi
-Dağlık alana doğru ilerlemesi
-Teknelerin rüzgardan çarpışması
-Şişme Botun uçması

( ANTALYA )- Marinadaki hortum anları böyle görüntülendi- Şişme botu havaya savurdu, bir kayığı ters çevirip teknelerin halatlarına zarar verdi ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesinde denizde çıkıp marinaya ulaşan hortum paniğe neden oldu. İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen Hortum, şişme bir botu dağlık bölgeye savurdu, 4 teknenin halatını kopardı. Bugün saat 14.45 sıralarında Kaş ilçesi yat limanının hemen açığında hortum çıktı. Bir anda marinaya doğru ilerleyen hortum, teknelerin arasından geçerek dağlık alana doğru ilerledi. Kısa süreliğine paniğe neden hortumun, bir şişme botu dağlık bölgeye savurması da görüntülere yansıdı, 4 teknenin halatını kopardı, bir kayığı da alabora edip ters çevirdi. Yaklaşık 2 dakika süreyle etkili olan hortum bir süre sonra etkisini kaybederek ilerlediği dağlık alanda gözlerden kayboldu. Hortumun ardından marinadaki tekne sahipleri ve görevliler hasat tespit çalışması yaptı. marinayı adeta esir alan hortum maddi hasarlarla atlatıldı. Öte yandan, Meis adası açıklarında da öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından 3 ayrı hortumun gözlendiği öğrenildi.
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