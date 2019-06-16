Kaş’ta Buray konseri

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( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’nın Kaş ilçesinde Türk pop müziğin sevilen sesi Buray sevenleriyle buluştu. 22. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ünlü sanatçı Buray konser verdi. Kaş Limanı’nda gerçekleşen konsere ilçe merkezi ve çevre mahallelerden gelenler büyük ilgi gösterdi. Otopark ve ara caddelerde araç park edecek yer kalmadı. Buray 1 saat süreyle en sevilen şarkılarını seslendirdi, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Konsere katılan binlerce vatandaş Buray’ın şarkılarına eşlik etti. Sanatçı konserde söylediği birçok şarkıyla Kaşlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki canlı performansıyla göz dolduran Buray, Kaş’a yine gelmek istediğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere ve seyircilere teşekkür etti. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Özlediğiniz sevdiğiniz sanatçıları sizinle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivalinin önemini vurgulayan Başkan Ulutaş, “Kaşın tanıtımına, birliğine, beraberliğine uluslararası alanda barışa ve kardeşliğe hizmet eden bir festival. İnşallah bu festivali daha da yaygınlaştıracağız. Uluslararası katılımları artırarak, bundan sonra çıtasını en yüksek seviyeye getireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.

Ardından Kaymakam Ulaş Akhan sanatçı Buray’a Kaş hatırası çini tabak hediye etti, Başkan Mutlu Ulutaş da çiçek verdi.

