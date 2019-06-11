Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı

Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı

-Kaçak göçmen

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Nani 

--Genel Görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 kaçak göçmen yakalandı Kaş'ta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis Adası’na gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, Meis Adası'nın karşısında yer alan Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası sahilinde 21 Suriye ve Irak uyruklu göçmeni yakaladı. 1'i hamile, 9'u çocuk olmak üzere 21 göçmen İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Göçmenler için adli süreç başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Peş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda GözaltıPeş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı