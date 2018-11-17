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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kaş'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kaş'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

kar yağan bölgeden detay

Bild Yağışlı Hava Yağan Kar Yağışı 

-karlı kaplı yollardan görüntü
-Konuşma
-detaylar

( ANTALYA )- Mahallede yaşayan çoban hem görüntü çekip hem anons yaptı ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesi Sinekçi Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Kaş’ın yüksek kesimlerine sabah 10:00 sıralarında kar yağışı başladı.
İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Sinekçi Mahallesi’ne mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 2-3 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma oluştuğu, bu nedenle yerleşim yerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı kaydedildi. Sinekçi Mahallesi’nde yaşayan çoban Yusuf Taşkıran, mevsimin ilk kar yağışı sebebiyle video çekip anons yaptı. Şaşkın ve mutlu olduğunu söyleyen Taşkıran, “Kaş’ın Gömbe Sinekçi Yaylası’na ilk kar muhteşem yağdı. 2-3 santim yağdı. Manzara gayet güzel. Yeni doğan koyunlarımız biraz üşüdü ama yapacak bir şey yok.” diye konuştu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölgenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
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