Kaş’ın yardım tırları Elazığ’a ulaştı İzle

-Yardımların dağıtılması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Deprem bölgesinde vatandaşlara destek olmak için Kaş’tan yola çıkan 4 yardım tırı Elazığ’a ulaştı. Kaş Belediyesinin depremin yaralarını sarmak için destek amaçlı başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar bölgeye ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edilen ihtiyaç malzemeleri depremzedelere dağıtılmaya başlandı. Kaş Belediyesi ve vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemeleri 4 tıra yüklenerek, dün Kınık Toptancı Hali’nden dualarla uğurlandı. Yaş sebze ve meyveden kuru gıdaya, battaniyeden kışlık giysiye çeşitli yardım kolilerini taşıyan tırlar, bugün Elazığ il merkezine geldi. AFAD’ın belirlediği noktalara indirilen malzemeler depremzedelere dağıtılmaya başlandı.



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