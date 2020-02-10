Kas hastası adam, yürüyebilmek için yardım bekliyor İzle

-Mustafa Doğan röportaj



( KAYSERİ )- Kas Hastası Mustafa Doğan: “Tedavi sürecim hızlanmazsa bir daha yürüyemeyebilirim” KAYSERİ



- Kayseri’de yaşayan 30 yaşındaki Mustafa Doğan, hastalığının daha fazla ilerlememesi için tedavi sürecinin hızlanmasını istiyor. Hastalığından dolayı her geçen gün yürümekte zorluk çektiğini söyleyen Mustafa Doğan, “Hastalığım kaslara bağlı bir hastalık olduğu için, her geçen gün yorgunluk daha da artıyor. Artık birkaç adım atınca dizlerim çöküyor. Bu hastalığın tedavisi henüz kısmen yok ama durdurulması için bir şeyler yapılmasını istiyorum. Tedavinin hızlanması için gerekli yerlere başvurdum ama olumlu bir yanıt alamadım. Daha önce tedavi yöntemlerine başvurduk ve zaten tedavi görüyorum ama tahlil sonuçlarım 9 ay gibi çok geç sürelerde çıktığı için, hastalığım daha da arttı. Tedavi sürecimin hızlandırılması için gerekli mecraların yardım elinin uzatılmasını istiyorum” dedi.

Doğan hastalığın çözümünün Türkiye’de de olduğunun bilgisini edindiklerini ve süreç hızlanmazsa yürüme yetisini kaybedebileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Kas hastalığı ile mücadele eden bir bayan daha var, İzmir’de kendisi ve çay bardağını bile zor tutuyordu. Hindistan’da tedavi görmek için yardım toplamış ve gidip gelmiş kendisi. Ben de kendisiyle konuştum ve nasıl olduğunu sordum. Kendisi daha iyi olduğunu ve hastalığın durduğunu, yapamadıklarını rahatlıkla yapabildiğini söyledi ve bana da tavsiye etti. Ben de gerekli yerlere başvurduktan sonra, oradaki imkanların burada da olduğunu söylediler bana ama bir sonuç alamadım. Ben yürüme yeteneğimi de kaybetmeden bu sürecin hızlandırılmasını istiyorum çünkü o zaman dönüşü olmayabilir bunun.”



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