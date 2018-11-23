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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kas hastaları için mum yakıp yeşil sahaya çıktılar İzle

Kas hastaları için mum yakıp yeşil sahaya çıktılar İzle

klipten görüntü

( BURSA ) BURSA

İnegölspor Rektör 


- TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor teknik heyeti ve futbolcuları, kas erimesi (DMD) hastalığına dikkat çekmek için "Bir mum yak bin umut olsun" kampanyasına klip çekerek destek oldu. Hafta sonu sahasında ağırlayacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarını sürdüren İnegölspor ekibi, idman sonrası kas erimesi (DMD) hastalığına dikkat çekmek için "Bir mum yak bin umut olsun" kampanyasına klip çekerek destek oldu. Teknik Direktör Fatih Akyel, yardımcı antrenör Recep Yazıcı ile futbolcular, sahada ellerine aldıkları mumları yakarak, DMD hastalığına dikkat çekmeye çalıştı. Futbolcular bu hareketleriyle takdir topladı.
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