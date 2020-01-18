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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak

Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak

Arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Doku Nakli Karahisar Plastik Cerrahi Okul Bahçesi Ameliyat 


- Afyonkarahisar’da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 çocuktan 2’sinin tedavisi sürerken, çocuklara önümüzdeki hafta içerisinde cerrahi müdahale yapılacağı ve doku nakli uygulanacağı öğrenildi. Afyonkarahisar’da okul bahçesinde kartopu oynarken tuhaf bir şekilde vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan 2’sinin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, çocukların takip edildiğini ve gerek duyulması halinde plastik cerrahinin müdahale edeceğini bildirmişti. Bugün ise edinilen bilgilere göre AFSÜ Hastanesi'nde tedavileri devam eden 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacağı bildirildi.
Birinin kalça, diğerinin ayak bileklerinde ciddi yanıklar bulunan çocukların önümüzdeki hafta içerisinde ameliyat edileceği ve ameliyatla, çocukların kendi vücutlarından alınan dokular, yanık olan bölgelere nakledileceği öğrenildi. Öte yandan çocukları yakan maddenin ne olduğu ise halen bilinmezken, Ankara’ya gönderilen numune sonuçlarının beklenildiği bildirildi.

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