Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kartepe'de kar yağışı - KOCAELİ

Kartepe'de kar yağışı - KOCAELİ

- Kar temizleme çalışmalarından görüntülerBolu ve Kocaeli 'de kar yağışı - Bolu'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kent merkezi, Bolu Dağı, Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda aralıklarla devam ediyor - Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli 'deki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetre ölçüldüBOLU/KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili oluyor.Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ile Aladağ bölgesi ve Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.Tabiat parklarına gelen tatilciler, kar manzarasının tadını çıkardı. Göl çevresinde bulunan iskelelerde hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, gezinti yapma ve piknik alanlarında mangal yakma fırsatı buldu.Öte yandan kar yağışı Anadolu Otoyolu ve D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de zaman zaman etkisini sürdürüyor.Karayolları ekipleri, yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için bölgede sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri ise sürücüleri, dikkatli seyretmeleri ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. - Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreSapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, dün etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Kocaeli 'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı, 40 santimetre ölçüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kar Kalınlığı Piknik Alanları Hatıra Fotoğrafı Hatalı Sollama Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı