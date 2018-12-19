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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kartepe'de kar kalınlığı 81 santimetre oldu - KOCAELİ Haberi

Kartepe'de kar kalınlığı 81 santimetre oldu - KOCAELİ Haberi

- Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarından detayKartepe'de kar kalınlığı 81 santimetre oldu - Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı, 81 santimetreye ulaştı.Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar etkili olmaya devam ediyor. Kocaeli 'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde, kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçüldü.Bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar Kalınlığı Kış Turizmi Kayak Merkezi 

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