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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kartepe'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Kartepe'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Yoğun kar olan alanlardan görüntü

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kar Yağışı 

-Ekiplerin yol açma çalışmaları detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de önceki gün gece saatlerinde başlayan ve 2 gündür devam eden kar yağışı sonrasında kentin zirvesi olan. Kocaeli’de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin kayak merkezi olan Kartepe'de kar kalınlığı 120 cm'i buldu. Önceki gün gece saatlerinde başlayan ve 2 gündür devam eden kar yağışı ile kentin büyük bir kısmı beyaz örtü ile kaplandı. Türkiye’nin de önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de kar kalınlığının 120 cm ulaşması sonrasında turizm işletmelerindeki hareketlilik arttı. Etkisini gösteren kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar timleri ise yağışın etkili olduğu alanlarda yolların kapanmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. (MK-GY
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