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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kartepe'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kartepe'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

-Yaralılarda görüntü

İlk Müdahale Jandarma Ticari Araç Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

--Araçlardan görüntü
--Ekiplerin araçları emniyet şeridine çekmesi
--Yoldan görüntü
--Kamyon sürücüsüyle röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu'nda hafif ticari araç ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli Kartepe ilçesi D100 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fateh A. idaresindeki 41 RD 025 plakalı hafif ticari araç, kavşakta "U" dönüşü yapmak isterken Sakarya istikametinde seyir halinde olan Ayhan Keskin yönetimindeki 81 FC 439 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan hafif ticari araçta bulunan sürücü Fateh A. ile eşi Hanife A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 Karayolu Ankara istikametinin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Vatandaşların yardımıyla araçların emniyet şeridine çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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