Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu - KOCAELİ Haberi

- Kartepe'deki kar manzarasından drone görüntüleri - Kızakla kayanlardan detay görüntülerKartepe'de hafta sonu yoğunluğu - Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Kartepe'ye akın edenler, karın keyfini çıkardıKOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'ye hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelenler, yoğunluk oluşturdu. Kocaeli 'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'de kar kalınlığı 56 santimetre olarak ölçüldü.Kuzuyayla Tabiat Parkı başta olmak üzere dağın eteğindeki işletmeler, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor.Karda doğa yürüyüşü ve piknik yapmak, kızakla kaymak isteyenler, hafta sonu tatilini fırsat bilerek bölgede yoğunluğa neden oldu.