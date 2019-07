Kartallılar sabah sporunda buluştu

-Kartal Belediyesi İştirak Şirketi Müdürü röp

-Vatandaşlarla röp

-Detay görüntü



( İSTANBUL )- Kartal Belediyesi’nden ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği İSTANBUL



- Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği kapsamında Kartallılar sabah sporunda bir araya geldi. Dört ayrı noktada düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı spor etkinliği, 3 ay sürecek. Kartal Belediyesi, her yaştan Kartallının buluşabilmesi, sağlık ve zinde olabilmesi için ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği düzenledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar sabah sporunu eğitmen eşliğinde açık havada yapıyor. Dört ayrı noktada düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

“Profesyonel eğitimcilerle daha sağlıklı spor yapabiliyorlar” Kartal Belediyesi İştirak Şirketi Genel Müdürü Düzgün Çapar, “Kartal Belediyemiz daha önceki sene bu projeyi başlatmıştı. Bu sene de devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ‘sağlıklı yaşam, bilinçli spor’ adı altında profesyonel eğitimcilerle birlikte daha sağlıklı spor yapabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in bize verdiği talimatlarla bunları mahallelere yayacağız. Şu anda dört noktada devam ediyoruz. Ekim ayının 6’sına kadar devam edecek. Güzel bir hava, adaların manzarasıyla spor yapıyoruz” dedi.

Günlük 70-80 vatandaşın katıldığını söyleyen Çapar, “Bu daha ilk hafta. Önümüzdeki haftalarda bu daha da yoğunlaşacak. Belki bir eğitmen yetmeyecek. Biz de onların gereğini yapacağız” diye konuştu.

“Çok güzel bir faaliyet” Etkinlik kapsamında eğitmen eşliğinde spor yapan vatandaşlardan Cem Kemal Tur, “Çok güzel bir faaliyet. Her bireyin yapması gereken bir faaliyet. İnşallah bize yararı olur. Hem halk, hem sağlık, hem de böyle göbekli olan insanlar için” dedi.

Yeter Kaya isimli bir vatandaş da etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyerek, “Biz zaten sabahları yürüyoruz eşimle. Böyle görünce de çok hoşumuza gitti, katıldık. Güzel bir şey” şeklinde konuştu.

Hizmet için belediyeye teşekkür eden Esra Karahan ise, “Ben zaten spor yapmayı seven biriyim. Yürüyüş yapıyordum, mesaj da geldi. Bu şekilde geldim. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Memnunuz, devamını istiyoruz belediyemizden” dedi.

Spor etkinliği, 6 Ekim tarihine kadar sürecek.