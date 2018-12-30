Kartallı Barış'ı aramaya belediye ekipleri de dahil oldu Haberi

-Sahilde bekleyenler

-Kekeç'in fotoğrafı



( İSTANBUL ) İSTANBUL - Kartal sahilinde, arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu denize girerek boğulan Barış Kekeç’in cansız bedenini arayan ekiplere, Kartal Belediyesi Sivil Savunma personeli de dahil oldu.Saat 03.00 sıralarında; Kartal, Kordonboyu Mahallesi sahilinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu denize giren ve akıntıya kapılarak can veren Barış Kekeç(30)’in cenazesini aramak için, Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri dahil oldu. Olay yerine gelen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, yaşanan talihsiz olayla ilgili olarak Kartal Belediyesi ekiplerinin seferber olduğunu söyledi.



Başkan Altınok Öz, “Kartal Belediyesi ekipleri olarak, Kartal’ın bir genci için; Sivil Savunma ve gerekli diğer tüm ekipler olarak acılı ailemizin yanındayız. Allah gencimizin ailesine sabır versin diliyoruz” ifadelerini kullandı.

