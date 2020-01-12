Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı



- Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gelen 3 tatilci, kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kayboldu. Uzun süre otele geri dönmedikleri belirlenen tatilciler için jandarma ekiplerinden yardım istendi. Bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu kayıp 3 kişi bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından otellerine götürüldü. Ekiplerinin kayıp 3 vatandaşı arama ve kurtarma çalışması jandarmanın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde kayakçıların aranma ve kurtarılma anlarına yer verildi.





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