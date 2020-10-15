Kartal TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yanan aracı söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, Kartal TEM Bağlantı yolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Tuğba Verdil yönetimdeki 34 CMP 658 plakalı Volkswagen marka otomobil, Sultanbeyli istikametine ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören diğer sürücüler yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yanan aracı söndürdü. Aracın yandığı gören sürücü Bilal Aruk “Baktım alev çıkmaya başlayınca durduk, insan olarak yardım etmek amaçlı durduk. Bu hale geldi. İnsanlar sağ olsun herkes bir anda yangın tüpleri getirdiler. Müdahale ettiler. Şu anda yok yaralı falan olmadığını tahmin ediyorum. Araçta 1 kişi vardı araçta, başka da kimse olduğunu zannetmiyorum" dedi.

Otomobili yanan sürücü Tuğba Verdil ise, “Cevizli'de kaza yaptım, kaldırıma çıktım. Çekici geldi, kenara çekti, 'sıkıntı yok' dedi.

Sonra yola çıktım. Seyir halindeyken kokular burnuma gelmeye başladı.

Durdurdular beni, sağa çektim hemen. Kendimi attığım gibi zaten araba alev alev yanmaya başladı.

Ben de bir şey yok” diye konuştu.

Araç yangını nedeniyle Kartal TEM otoyolunda yoğun trafik oluşurken polis olayla ilgili çalışma başlattı. (MB-



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