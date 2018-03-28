Kartal’daki park sorunu zabıtaları karşı karşıya getirdi İzle

-Gerginlik

-İş makinesi çekilmesi



( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- İlçeye otopark kazandırmak isteyen İBB, Kartal Belediyesinin engeline takıldı İSTANBUL



- Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelenlerin park probleminin çözümü için çevresine otopark yapmaya çalışan İBB zabıta ekiplerine ,Kartal Belediyesi zabıta ekipleri zorluk çıkardı. İki belediye zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik uzun süre sürerken, yetkililerin anlaşmasıyla alana iş makinesi çekilerek zabıta ekipleri ayrıldı. Kartal'da İBB Zabıta Ekipleri ile Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri park yeri yüzünden karşı karşıya geldi. İBB tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne araçlarıyla gelenlerin park sorunun çözmek için caddede bulunan boş alana otopark yapmak için çalışma başlatıldı. İddiaya göre ise Kartal Belediyesi ekipleri vatandaşın mağduriyetini çözmek isteyen İBB ekiplerine karşı çıktı. Çalışmaları engellemek isteyen Kartal Belediyesi kalabalık şekilde gelerek İBB Zabıta ekiplerini engellemek istedi. Yer yer tartışma yaşanmasının ardından olay yerine polis çağrıldı. Her iki belediye ekiplerinin yetkililerinin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlanırken, alana iş makinesi çekilirken, zabıta ekipleri de ayrıldı. (EY

