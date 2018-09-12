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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'daki kundaklama olayı - İSTANBUL

Kartal'daki kundaklama olayı - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının emniyetten çıkışıKartal'daki kundaklama olayı - Kartal'da ayrıldığı erkek arkadaşının ağabeyine ait iş yerini kundaklattığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Kartal'da ayrıldığı erkek arkadaşının ağabeyine ait iş yerini kundaklattığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Kartal'da ayrıldığı sevgilisinin ağabeyine ait iş yerini kundaklattığı iddiasıyla aranan şüpheli Ş.T yakalandı.Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 farklı adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan Ş.T emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kartal Orhantepe Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir mağazada yaşanan olayda, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheliler, dükkanın kapısını kırarak içeriye benzin dolu şişe atarak kaçmış, vatandaşlar polis ekiplerine haber vermişti.Olayın ardından Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği geniş çaplı çalışma başlatmış, yaklaşık 320 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin izini bularak şahısları gözaltına almıştı. 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Hantepe Polis Ekipleri 

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