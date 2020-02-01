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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kartal’da yıkılan binaların yerine yapılan binaların sakinleri anahtarlarını teslim aldı İzle

Kartal’da yıkılan binaların yerine yapılan binaların sakinleri anahtarlarını teslim aldı İzle

Yapımı tamamlanan binalar

Telsim Batın Hantepe 

-Dairenin içi
-röportaj
-Drone (arşiv)

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da Yeşilyurt apartmanının çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmiş, çevredeki riskli 7 bina daha yıkılıp yerine yenilerinin yapımına başlanmıştı. Yapımı tamamlanan binaların sakinleri, evlerinin anahtarlarını teslim aldı. Kartal Orhantepe Mahallesinde geçtiğimiz yıl Şubat ayında Yeşilyurt apartmanı çökmüş ve binadaki 21 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çevredeki 7 binanın çökme riski taşıdığının anlaşılması üzerine binalar yıkılmış ve yerine yenilerinin yapımına başlanmıştı. İnşası yaklaşık 1 yıl süren binaların yapımı tamamlandı. Binalardaki toplam 105 daire sahiplerine teslim edildi. Yeni yapılan binadaki evinin anahtarını teslim alan vatandaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından anahtarlarımızı telsim aldık. Evlerin içinde ufak tadilatlar yapıyoruz. Hayırlısıyla inşaatımız bittikten sonra taşınmaya başlayacağız. 1 sene kadar sürdü. Şubatın altısında yıkılmıştı. Burada 105 daire yapıldı” dedi.

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