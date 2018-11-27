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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kartal'da uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

Kartal'da uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Zanlıların adliyeye sevkiKartal'da uyuşturucu operasyonuİSTANBUL (AA) - Kartal'da bir ihbarı değerlendiren asayiş büro ekipleri bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.Alınan bilgilere göre, Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan polis, verilen adrese kimliği belirsiz şahısların girip çıktığını tespit etti. Adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda 297 gram (skunk) ele geçirildi.Şüpheli A.Ç ve K.D isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.K.D tutuklanırken, A.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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