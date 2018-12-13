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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kartal'da uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Kartal'da uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Operasyonda ele geçirilen nakit para ve uyuşturucu maddelerden görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve mobil park ekipleri, Soğanlık Orta Mahalle'de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, söz konusu araçtakilerin kaçmaya çalışması üzerine takibe başladı.
Polisten kaçan araçtakilerin kovalamaca sırasında kaza yapması üzerine, bir kişi yakalandı. Kaçmaya çalışan bir başka şüpheli de kısa süreli kovalamaca sonrası gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 23 paket halinde toz kokain, çok sayıda cep telefonu ve 8 bin 700 lira ele geçirildi.Çalışmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerle irtibatlı olduğu öne sürülen bir kişiyi daha gözaltına aldı."Parada sahtecilik", "oto hırsızlığı", "cinsel saldırı" ve "tehdit" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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