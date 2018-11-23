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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kartal’da torbacı suçüstü yakalandı

Kartal’da torbacı suçüstü yakalandı

Ele geçirilenlerden görüntü

Uyuşturucu Akalan 

-Şahsın çıkarılması
-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da uzun süredir aranan torbacı B.C. bir apartman girişinde suçüstü yakalandı. Kartal Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri son günlerde yaptığı çalışmalarla uyuşturucuya göz açtırmıyor. Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cevizli’de torbacı B.C’yi takibe aldı. Uzun süredir ekipler tarafından aranan torbacı B.C. bir apartman girişinde uyuşturucu sattığı sırada kıskıvrak yakalandı. Torbacının üzerinde arama yapan ekipler, satışa hazır 84 adet skunk, çok sayıda extacy hap, poşetin içerisinde 202 gram skunk ve 1 adet silah ele geçirdi. Polis merkezine götürülen B.C.’nin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesine sevk edilen B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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