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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kartal'da tekel bayisine uyuşturucu baskını

Kartal'da tekel bayisine uyuşturucu baskını

Baskın yapılması

Tekel Bayisi Uyuşturucu Madde Harekete Geç Pompalı Tüfek Uyuşturucu Baskını 

-İçerideki aramalar
-Esrarların bulunması
-Tüfek ve silahın bulunması
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Operasyonda 3 buçuk kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı İSTANBUL

- Kartal’da bir tekel bayisine operasyon düzenleyen narkotimler, 3 buçuk kilogram esrar, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kartal’da bir tekel bayiinde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, dün saat 21.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahallesi’ndeki bayiye operasyon düzenledi.
Bayiden 3 buçuk kilogram esrar fışkırdı Operasyonda bayiye giren narkotimler, iş yerinin arka bölümünde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda siyah renkli çöp poşetinin içerisinde 3 buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri aramalarda ayrıca ruhsatsız bir pompalı tüfek, tabanca ve 24 adet mermi buldu. Ele geçirilen esrar maddelerine ve diğer suç unsurlarına polis tarafından el konuldu. 3 şahıs gözaltına alındı Aramaların tamamlanmasının ardından E.Ö., M.E. ve A.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şahıslar, ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürüldü. (DCC-ÖFA
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