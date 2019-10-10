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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kartal'da silahlı kavga - İSTANBUL

Kartal'da silahlı kavga - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Yaralıdan detaylar - Yaralıya müdahale edilmesiKartal'da silahlı kavga - Anadolu Adalet Sarayı yakınında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı.Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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