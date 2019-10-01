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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kartal'da silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

Kartal'da silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

- Olay yerinden detaylarKartal'da silahlı kavga: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Kartal'da park otopark kavgası yüzünden çıkan kavgada, bir kişi silahla vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde otopark yüzünden iki kişi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yıldız omuzundan ve boynundan silahla vuruldu.Haber edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekiplerince cadde üzerine şerit çekilerek önlem alındı.Yaralan Mustafa Yıldız'a ilk müdahaleye çevredeki vatandaşlarca yapılırken Yıldız, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Silahlı Kavga Otopark Kavgası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Park Kavgası 

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