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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal'da riskli binaların yıkımı - İSTANBUL İzle

Kartal'da riskli binaların yıkımı - İSTANBUL İzle

- Bölgeden detay görüntü Kartal'da riskli binaların yıkımı - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgede risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların yıkım işlemleri tamamlandıİSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı tamamlandı.Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan 11'i riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların yıkımı, Nuri Bey Apartmanı'nın da yıkılmasıyla tamamlandıZemin etüt çalışmalarının da devam ettiği alandaki temel kazı işlemine, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından başlanacağı öğrenildi.

Hantepe 

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