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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kartal'da otomobilin çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı - İSTANBUL

Kartal'da otomobilin çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı - İSTANBUL

- D100 karayolunun Soğanlık Yeni Mahalle mevkisi - Kazaya karışan sebze yüklü kamyonetten detaylar - 112 Acil Servis ve polis ekiplerinin sevk edilmesi - Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak yan yoldan sağlaması - Kazaya karışan iki aracın yoldan kaldırılmasıKartal'da otomobilin çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Kartal'da bir otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D100 karayolunun Soğanlık Yeni Mahalle mevkisinde Ankara istikametine giden M.T'nin kullandığı 34 TDD 95 plakalı otomobil, önünde seyreden M.K. idaresindeki 34 UDL 31 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler etrafa saçıldı.Sürücüler M.T. ve M.K'nin yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.D100 karayolu, kazanın meydana geldiği istikamette bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Polis ekipleri bu sırada trafik akışını kontrollü olarak yan yoldan sağladı.Kazaya karışan iki aracın yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Sebze Yüklü Kamyon Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

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