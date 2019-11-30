Kartal'da “Musa’dan Beri Gazetecilik ve Edebiyat” söyleşisi düzenlendi

-detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Kartal Belediyesi, gazeteci Musa Ağacık ile edebiyat eleştirmeni B. Sadık Albayrak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Musa’dan beri Gazetecilik ve Edebiyat” konulu bir söyleşi düzenledi.

Etkinliğe Kartallılar yoğun ilgi gösterdi. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kasım ayı kültür sanat programı kapsamında keyifli bir söyleşiyi programını Kartallılar için düzenledi.

Gazeteci, yazar Musa Ağacık ve edebiyat eleştirmeni B. Sadık Albayrak ”Musa’dan Beri Gazetecilik ve Edebiyat Söyleşisi” ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde okurlarıyla buluştu. “Musa’dan Beri” söyleşisinde Musa Ağacık’ın gazetecilik döneminde yaşadığı renkli anıları, ünlü siyasetçiler, bir döneme damga vuran ünlü isimlerle yaşadığı anektodları kendine has üslubu ile seyircilerle paylaştı. Soru cevap şeklinde gerçekleşen programa Kartallı edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gazetecilik mesleğinin önemini, başarıya götüren etkenleri, çok çalışmanın faydaları gibi konulara değinen Musa Ağacık kendi yaşamından örnekler vererek dinleyicilerle paylaştı. (AZ-CGK-



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