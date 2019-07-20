Kartal’da motosikletin otomobile hızla çarptığı anlar kamerada

-Kaza anı

-Araçların çekilmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal’da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yolda ilerleyen otomobile duramayarak çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hakan Arıkoğlu hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Kartal’da Atatürk Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Hakan Arıkoğlu, o sırada yolda ilerleyen S.Ö. yönetimindeki otomobille karşı karşıya geldi. Motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile yandan hızla çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan iki aracın da yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Öte yandan motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan motosiklet yolda karşı karşıya geldiği otomobile yandan çarpıyor.

