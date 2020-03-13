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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kartal'da metruk binada ceset bulundu - İSTANBUL

Kartal'da metruk binada ceset bulundu - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesiKartal'da metruk binada ceset bulunduİSTANBUL (AA) - Kartal'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.Alınan bilgiye göre, asker uğurlaması için bir araya gelen mahalleli, Çanakkale Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 8 katlı metruk binanın 3. katına bayrak asmaya çıktı. Binadan yoğun bir kokunun gelmesi üzerine farklı bir daireye giren kişiler cesetle karşılaştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı ceset üzerindeki incelemelerini tamamladı.Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Yapılan incelemer neticesinde yapılan ilk değerlendirmede, cesedin yaklaşık 4 aydır olay yerinde bulunduğu anlaşıldı. Cesedin çürümesi nedeniyle cinsiyet ve kimlik tespiti yapılamadı.Ölüm nedeni, cinsiyet ve şahsın kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Asker Uğurlaması Kimlik Tespiti Akkale 

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