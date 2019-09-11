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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da markette silahlı soygun

Kartal’da markette silahlı soygun

Olay yeri

Market Soygun Kamera Silahlı Soygun Polis Ekipleri 

-Market
-Marketteki polis

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da bir markete giren silahlı soyguncu, market çalışanlarına silahını doğrultarak etkisiz hale getirdi, ardından kasadaki bir miktar parayı çaldı. Polis, silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Kartal Yakacık Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde saat 15:30 sıralarında yaşandı. Silahlı şahıs, yol üzerinde bulunan bir markete girerek market çalışanlarını silahla tehdit etti. Silahını doğrultarak market çalışanlarını etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki bir miktar parayı çalarak olay yerinden kaçtı. Market çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
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