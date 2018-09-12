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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklatan kadın yakalandı

Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklatan kadın yakalandı

zanlının adliyeye sevki

Adli Kontrol Akalan Irak Trol 

-ARŞİV

( İSTANBUL )- Azmettirici kadın emniyetten çıkarken gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisine kızan ve ayrıldığı sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklatan Şehrazat T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Şehrazat T.'nin ağladığı görüldü.
Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisine kızan Şehrazat T. isimli kadının ayrıldığı sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklattığı iddia edilmişti. İş yerini kundaklama olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıların ifadesi doğrultusunda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlar sonucunda azmettirici olduğu iddia edilen Şehrazat T. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. Şehrazat T.'nin emniyetten çıkarılarak adliyeye sevk edildiği sırada gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
(ÖY-
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