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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'da gasp şüphelileri tutuklandı - İSTANBUL

Kartal'da gasp şüphelileri tutuklandı - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriİSTANBUL (AA) - Kartal'da 2 kadını gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, fuhuş yaptıkları öne sürülen N.S (28) ve Z.G'nin (41) Cevizli Mahallesi'ndeki evlerine giden 4 şüpheli, kadınları silah ve bıçakla tehdit etti.Evdeki 4 cep telefonu ile 430 lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.Şikayet üzerine Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını belirledi.Polis ekiplerinin 28 Kasım'da Gebze'de düzenlediği operasyonda, şüpheliler Oktay T. (22), Turgut D. (25) ve Zekeriya B. (34) yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları 2 bıçak da ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden Oktay T'nin 15, Zekeriya B'nin 14, Turgut D'nin de 9 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akalan Kamera Fuhuş Cep Telefonu 

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