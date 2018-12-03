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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal'da filika battı - İSTANBUL

Kartal'da filika battı - İSTANBUL

- Filikadaki kişileri kurtaran yolcu gemisinin personeli Selim Turna - Genel detaylarKartal'da filika battı - Filikadaki 4 kişi, bir yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Kartal adalar iskelesi açıklarında batan bir filikadaki 4 kişi, yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Kartal adalar iskelesi açıklarında kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, isminin 'Petrol - 1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin filikasına bindi. Söz konusu kişiler, bir süre sonra filikanın su aldığını fark edince yardım istedi. Büyük Ada'dan Kartal Sahili'ne yolcu taşıyan bir geminin personeli, 4 kişiyi filikadan aldı.Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı.Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Filikadaki kişileri kurtaran yolcu gemisinin personeli, Selim Turna, "Biz Büyük Ada'dan yolcu getirmiştik, filikada 4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı yapıldı, onları aldık. Bir süre sonra da filika battı.'' dedi.

Polis Sağlık Ekibi Kuru Yük Gemisi Yolcu Gemisi Adala 

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