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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kartal’da fabrika yangını İzle

Kartal’da fabrika yangını İzle

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları

Fabrika Yangını Fabrika Bild Uttu 

-Dışarda bekleyen işçiler
-İşçi ile röportaj
-Fabrikadan görüntü

( İSTANBUL )- İşçilerin mesaiye başlayacağı sırada başlaya yangın korkuttu İSTANBUL

- Kartal’da bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının hemen ardından yeni mesaiye başlayan işçiler, fabrikadan tahliye edildi. Yangına ise Kartal itfaiyesi ile Pendik itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Alevler fabrikanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürülürken, fabrika işçileri de söndürme çalışmalarını izledi. İşçiler, “Biz yeni mesaiye başlamıştık. Havalandırmadan bir ses geldi. Ondan sonra da yangın çıktı. Ama önemli bir şey yok” dedi.
Yangın sırasında küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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