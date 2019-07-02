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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kartal'da fabrika yangını - İSTANBUL Haberi

Kartal'da fabrika yangını - İSTANBUL Haberi

- Genel görüntülerKartal'da fabrika yangını - Ahşap izolasyon malzemesi üreten fabrikanın makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Kartal'da ahşap izolasyon malzemesi üreten fabrikanın makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Seddülbahir Caddesi'ndeki fabrikanın makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada ahşap malzeme kullanılması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine olay yerine Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrikada hasar meydana geldi.

Fabrika Yangını Fabrika İzolasyon Malzemesi 

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