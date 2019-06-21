Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kartal’da engelli çocuğa taciz eden şahıs kamerada

Kartal’da engelli çocuğa taciz eden şahıs kamerada

Güvenlik kamerası

Market Akalan Cinsel Organ Kamera Güvenlik Kamerası 

-Çocuktan görüntü
-Anne röp.

( İSTANBUL - ÖZEL)- Önce güvenlik kamerasına sonra mahalleliye yakalandı- Kartal’da iğrenç olay İSTANBUL

- Kartal’da yaşanan dehşet verici olayda, tacizci şahıs çikolata verme vaadiyle kandırdığı 13 yaşındaki yüzde 93 engelli çocuğu bir otoparkta taciz etmeye başladı.
Tacize tanık olan mahallelilerin bağırmasıyla tacizci olay yerinden kaçtı. Tacizci şahıs daha sonra gözaltına alınırken, şahsın mahalledeki bir markette bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İğrenç olay Kartal Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, mahalleden bulunan bir markette bir süre vakit geçirdi. Ardından şahıs, evinin kapısının önünde oturan 13 yaşındaki N.K. isimli yüzde 93 engelli çocuğu çikolata verme vaadiyle kandırarak götürdü. Çocuğu mahallede bulunan bir otoparka götüren şahıs duvar ile araç arasına çektiği çocuğu taciz etmeye başladı.
Çocuğun pantolonunu indirip taciz eden şahsı gören mahalleliler, bağırarak duruma müdahale ettiler. Tacizci şahıs, mahallelinin bağırmasıyla olay yerinden hızla kaçarken, çocuğun annesi G.K. hemen evinden çıkıp olay yerine geldi. Çocuğunun şortunun indirildiğini gören anne G.K. yaşadığı bir anlık şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan tacizci şahıs gözaltına alındı. Anne G.K., “Her zaman çocuğum kapının önünde oynardı. Arada sırada kontrol ederdim. En son komşuların bağırmasıyla camdan baktım. Çocuğun şortu aşağıda düğmeleri açılmış. Komşular bağıra çağıra çocuğu yanıma getirdiler. Ben aşağıya indim. ‘Sen neredesin, çocuğuna tecavüz ediyorlardı’ dediler. Hemen polisi aradık. Burada olayın olduğu yerde kameralar yok. Çocuğa kendi cinsel organını elletmiş, çocuğun pantolonunu indirmiş aşağıya. Komşular görmeseymiş tecavüz edecekmiş binanın otoparkında” dedi.
Tacizci şahsın mahalledeki bir markette bulunduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (HA-EY
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Arkadaşının Cinsel Organını Kesip...Arkadaşının Cinsel Organını Kesip...
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Köpeğin Bulduğu Altınların Sahibi AranıyorKöpeğin Bulduğu Altınların Sahibi Aranıyor
Mali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele GeçirildiMali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı