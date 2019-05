- Kartal’da Dünya Çevre Günü Festivali

-Yüksel ile röportaj

- Kartal’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Dünya Çevre Günü Festivali düzenlendi.

Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Böyle nesiller yetiştikçe ekolojik dengeye de sahip çıkmış olacağız. O yüzden çocuklarla buluşmak keyifli, onlara bir şeyler öğretmek keyifli. Onların güzel yüzünü görmek daha keyifli” dedi.

Kartal Meydanı bugün Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen Dünya Çevre Günü Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ancak bu sene 5 Haziran’ın Ramazan Bayramı’na gelmesi nedeniyle öne çekilen Dünya Çevre Günü Festivali, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise çocukların çevre bilincini geliştirmek için oluşturulan stant ve atölyeleri tek tek gezerek, çocuklarla sohbet etti ve onlarla ilgilendi. Belediye Başkanı Yüksel, “Çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Onların hem yeşil sevgisinin artmasına hem de atık ya da çöp olarak düşünülen maddelerden aslında geri dönüşümle nasıl doğaya tekrar kazandırılabileceklerini anlatmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Ağaç yaşken eğilir mantığıyla başta ilkokul ve anaokulu çocuklarıyla buluştuklarını ifade eden Yüksel, “Bugün çevre etkinliğimiz var dünya çevre haftası ile alakalı. Başta çocuklarımızla buluşacağız. Onlara bu mantaliteyi oturttuktan sonra inanın her şey çok güzel olacak. Çünkü devamı gelecek. Böyle nesiller yetiştikçe ekolojik dengeye de sahip çıkmış olacağız. O yüzden çocuklarla buluşmak keyifli, onlara bir şeyler öğretmek keyifli. Onların güzel yüzünü görmek daha keyifli” diye konuştu.

Festivalle ilgili bilgi veren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise, “Biz her yıl normalde 5 Haziran’da kutluyorduk bu etkinliği. 5 Haziran’ın bayrama tekabül etmesi nedeniyle Dünya Çevre Günü’nü bugün kutluyoruz öğrencilerle birlikte. Burada özellikle geri dönüşümle ilgili çeşitli atölyeler yapacağız. Öğrencilerimizle hem geri dönüşümün önemi hem çevrenin önemi konusunda bilinçlenmiş olacak. Biz Kartal Belediyesi olarak uzun yıllardır özellikle çevre konusunda çok fazla etkinlikler yapıyoruz ve Kartal halkı bu konuda gerçekten bilinçli bir halk. Burada öğrencilerimizin ilgisini de görüyorsunuz. Bütün gün boyunca alana yaklaşık bin beş yüz kişi gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Festival gün boyu gösteri ve etkinliklerle devam etti. (ME-EY-