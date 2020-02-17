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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal’da denizden erkek cesedi çıktı İzle

Kartal’da denizden erkek cesedi çıktı İzle

Olay yeri inceleme

Görgü Tanığı Deniz Polisi Kimlik Tespiti Sahil Güvenlik Polis Ekipleri 

-polis ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da denizden 40 yaşlarında olduğu sanılan erkeğe ait ceset çıkarıldı. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Kartal’da Adalar iskelesinde civarında 40 yaşlarında olduğu sanılan bir erkek cesedi bulundu.  Denizde bir ceset olduğu görenler  durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Kartal iskelesine çıkardı. Yapılan incelemede cesette kimlik tespitine yarayacak bir belge çıkmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayı gören görgü tanığı Yusuf Kılıç, “Büyükada’dan geldiğimizde tekne kıyaya yaklaşamadı. Neden yaklaşamadığını sorduğumuzda kaptan denizde ceset olduğunu söyledi.

Baktığımızda motorun altına vurmuştu. Polise haber verdik. Deniz polisi ve sahil güvenlik geldi.” diye konuştu.
(AZ-CGK-
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