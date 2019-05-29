Kartal'da çöken binadan 45 saat sonra kurtarılan Mert Aydın ilk kez görüntülendi Haberi

-Aydın'ın hastaneye getirilişi(Arşiv)

-Göçükten görüntü(Arşiv)



( İSTANBUL )- Ağır yaralı olarak kurtarılan Aydın sağlığına kavuşuyor- 45 saat sonra çöken binanın enkazından kurtarılan Mert Aydın'dan müjdeli haber- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Aydın'a Fenerbahçe forması hediye etti İSTANBUL



- Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çöken Yeşilyurt Apartmanı enkazından 45 saat sonra ağır yaralı olarak kurtulan 16 yaşındaki Mert Aydın sağlığına kavuşuyor. Hastanede ilk kez görüntülenen Aydını'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hastanede ziyaret ettiği genç çocuğa Fenerbahçe forması hediye etti. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 6 Şubat tarihinde çöken Yeşilyurt Apartmanı enkazından 45 saat sonra yaralı olarak kurtulan 16 yaşındaki Mert Aydın'ı tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez görüntülendi. Ağır yaralı olarak çöken binadan kurtulan Mert Aydın'ın sağlığına kavuştuğu gözlenirken , Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel genci hastanede ziyaret etti. Hastane yetkilileri ile görüşen Başkan Gökhan Yüksel, Mert Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Mert Aydın'ın doktoru, sağlık durumunun iyiye gittiği müjdesini verdi. Başkan Gökhan Yüksel, Mert Aydın'ı beraberindekilerle birlikte kaldığı odada ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra Mert Aydın'ın ziyaretinde CHP’nin eski Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Eskişehir Milletvekilli Utku Çakırözer, Bilecik Milletvekilli Yaşar Tüzün ve CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi yer aldı. Ziyaret sırasında Mert Aydın'a sevdalısı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi, taburca olduğunda birlikte Fenerbahçe maçına gitme sözü verildi.

(EY

