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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da bir evi su bastı, yaşlı kadın mahsur kaldı

Kartal’da bir evi su bastı, yaşlı kadın mahsur kaldı

su basan evden görüntü

Yaşlı Kadın Mahsur Kaldı Su Baskını 

-Röportaj
-Hasardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Büyük paniğe kapılan kadını itfaiye kurtardı İSTANBUL

- Kartal’da bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan yaşlı kadın, evini su basması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kartal Orta Mahallesi Kartopu Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan bir daireyi yoğun yağış nedeniyle su bastı. O esnada evde bulunan yaşlı kadın su baskını meydana gelen evde mahsur kaldı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Mahsur kaldığı evde büyük paniğe kapılan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Su basan evde mahsur kalan kadının torunu, “Bizim haberimiz yoktu. Evin hali işte görüyorsun. Ev leş gibi. Anneannem burada mahsur kalmış yatakların üzerine çıkmış. Zorla buradaki suları çıkarmaya çalıştık, bir şeyler yaptık yine kaldı. Bir şekilde giderleri açıp suları götüreceğiz” dedi.

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