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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kartal’da bacakları kopuk halde cesedi bulunan kadının İran asıllı olduğu öğrenildi

Kartal’da bacakları kopuk halde cesedi bulunan kadının İran asıllı olduğu öğrenildi

Polisin olay yerindeki tedbirleri

Polis Cenaze İran Cenaze Aracı Kadın Cesedi 

-Binadan görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Cenazenin araca taşınması

( İSTANBUL )- Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı İSTANBUL

- Kartal’da bacakları kopuk halde bulunan cesedin, İran asıllı Fardis G.’ye ait olduğu belirlendi. Cesedin bulunduğu binada oturduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yanındaki trafonun çevresinde bir kadın cesedi bulunmuş ve polise ihbar edilmişti. Polisin olay yerine gelmesinden sonra yapılan ilk incelemelerde kadının 50 yaşlarında olduğu tespit edilirken, kadının bacaklarının ise kopuk olduğu belirlenmişti. Bina ve çevresinde yapılan incelemelerde ise kadının kopmuş bacakları binanın 4’üncü katındaki balkon boşluğunda bulundu. Polis, bulunan cesedin İran asıllı Fardis G.'ye ait olduğunu ve kadının aynı binada 31. katta oturduğunu tespit etti. Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir şekilde çalışma yaparken, savcı da olay yerine gelerek uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, kadının cesedi cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu’na gönderildi.
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