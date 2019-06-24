Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı İzle
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( İSTANBUL ) İSTANBUL
-. Davada biri tutuklu ikisi tutuksuz olmak üzeri üç sanık yargılanıyor. Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu, ikisi tutuksuz üç sanık yargılanıyor. Duruşmaya biri tutuklu biri tutuksuz 2 sanık katıldı. Mağdurların bazılarının da duruşmaya katıldığı görüldü.
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