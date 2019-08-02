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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kartal Belediyesi zabıta ekiplerinden pazarlarda sıkı denetim

Kartal Belediyesi zabıta ekiplerinden pazarlarda sıkı denetim

zabıta ekiplerinden görüntü

Pazarcı Alışveriş Semt Pazarları Pazarcı Esnafı Pazar Esnafı 

-denetimden görüntü
-tezgahlardan ve vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşın güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında fiyat ve tartı denetimi gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri ayrıca pazarcı esnafına hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın alışverişini daha rahat ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için semt pazarlarında tartı ve fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, sabahın ilk saatlerinden pazar toplanana kadar görevini sürdürüyor. Farklı noktalarda kurulan semt pazarlarında tezgahların sınırlar içinde açılması, fiyat etiketlerinin konulması, terazilerin doğru tartması gibi konularda zabıta ekipleri çalışmalarını yürütüyor. Aşırı sıcak havalara rağmen çalışmalarına ara vermeyen zabıta ekipleri, pazarcı esnafını hijyen kuralları konusunda da uyarıyor. Aynı zamanda pazar esnafı ile vatandaşlar arasında çıkabilecek olası tartışmalara da müdahale edebilen zabıta ekipleri, pazarın toplanmasının ardından geride kalan atıkların toplanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini de alana yönlendiriyor.
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