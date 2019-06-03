Kartal Belediyesi’nden bayram temizliği Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde ve sokaklarda bayram temizliği yapıldı. Kartal’da alışverişin yoğun olduğu noktalardan biri olan Ankara Caddesi’nde Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması yaptı.Bayram öncesi yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde tamamen yıkandı. Caddenin girişinde bulunan ve her akşam iftar verilen caminin bahçesi de baştan aşağı yıkanarak temizlendi. Kartal Belediyesinin makine parkında bulunan özel makinelerle gerçekleşen temizlik sırasında Ankara Caddesi suyla tamamen yıkanarak tertemiz hale getirildi.

Öte yandan yine sıcakların başlamasıyla kötü koku şikâyetlerine neden olan çöp konteynırlarının da yıkanmasına başladı.

Atalar Mahallesi’nde başlayan bu çalışma sırasında da önce çöp toplama ekipleri konteynırları boşaltıldı ve hemen arkadan gelen konteynır yıkama aracı işe başladı.

Basınçlı ve sabunlu sıcak su ile yaklaşık 3 dakika boyunca yıkanan konteynırlar kötü koku ve mikroplardan arınırken konteynır yıkama makinesi ile bu şekilde günde onlarca konteynır yıkanabiliyor. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilçedeki diğer noktalardaki çalışmaları bayram boyunca devam edecek.

