Kartal Belediyesi Kazak kadın gazetecileri ağırladı

-kazak gazeteciler

-başkanı giysi giydirilmesi

-toplu fotoğraf

-röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kartal Gazeteciler Derneği ve Avrasya Gazeteciler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Kazak kadın gazeteciler Kartal’a bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret eden gazeteciler, ilçedeki belirli noktaları gezerek Kartal Belediyesi’nin misafiri oldu. Kazak kadın gazeteciler ziyaret programı kapsamında, öncelikle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dili Konuşan Gazeteciler Başkanı Naziya Joyamergen, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak ve çok sayıda Kartal Belediyesi Meclis Üyesi hazır bulundu. Gazetecilerden Başkan Yüksel’e teşekkür Ziyarette, Kazak kadın gazeteciler ve Kartallı gazeteciler Başkan Gökhan Yüksel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin her zaman gazetecileri desteklediğini kaydederek, güçlü bir demokrasinin ancak güçlü bir basınla inşa edilebileceğini vurguladı. Ziyaretin devamında, Kartallı gazeteciler Başkan Yüksel’e 23 Nisan kutlamaları esnasında çocuklarla çekilmiş bir fotoğrafını, Kazak gazeteciler ise Kazakistan’ın yerel kıyafeti olan çapan giysisini hediye etti. Kazakların çapan hediyesini giyen Başkan Yüksel ise gazetecilere Kartal heykeli takdim ederek misafirleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Kazak kadın gazetecilerin Kartal turu Etkinliğin devamında, Kazak kadın gazeteciler Kartal’ın belirli noktalarına bir gezi programı gerçekleştirdi. Programda, sırasıyla; Srebrenica Boşnak Soykırım Anıtı, Dragos Kazı Alanı ve Masal Müzesi ziyaret edildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, misafirlere gezilen yerler hakkında uzun süre bilgi verdi. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Başkanı Naziya Joyamergen, "Senede 10-15 kez Türkiye’deyiz. Türkiye’nin değişik şehirlerindeyiz. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı’nın amacı, Türk Dünyası gazeteciler birliğini sağlamak. Onun için buradayız. Bugün Kartal Belediye Başkanı ile görüştük. Başkanımızla ile güzel bir sohbet ettik" dedi.

(MB-EY-

